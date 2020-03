Adesso l’obiettivo salvezza: la Fiorentina può raggiungere quota 40 punti nelle gare a porte chiuse

La Fiorentina continua a preparare la gara contro l’Udinese ed il prossimo ciclo di partite, a porte chiuse come ha deciso il governo. Dopo i bianconeri ci saranno Brescia, Lazio, Sassuolo. L’obiettivo del club, scrive Il Corriere dello Sport, è di dare uno slancio decisivo in questa fase del campionato per raggiungere la quota salvezza per potersi dedicare alla costruzione del prossimo campionato. Quando sarà raggiunta la serenità ci saranno nuove prove tattiche per la stagione che verrà.