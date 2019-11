Adesso Castrovilli insidia Zaniolo: è nelle grazie di Mancini, chance per Euro2020

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sui giocatori che il Ct Mancini intende portare ai prossimi Europei. Certi del posto Bonucci, Jorginho, Donnarumma, Siguru e Barella insieme a Chiesa e Bernardeschi. Oggi iniziano le valutazioni su altri giocatori. Il viola Castrovilli, come scrive il quotidiano, è nelle grazie del Ct. Ieri ha svolto un ottimo allenamento e si sta imponendo nel ruolo di mezzala: potrebbe far saltare le gerarchie. A proposito, Zaniolo giocherà in attacco proprio per far spazio a Gaetano in mezzo al campo.