Adani su Mendes: “Non c’è solo lui. Fiorentina unica ad alzare commissioni in A”

L'opinionista: "Jorge Mendes è uno, ma invito i tifosi della Fiorentina a chiedersi con chi sono salite le commissioni in queste anni"

Daniele Adani, durante l'ultima diretta su Bobo Tv, è tornato sulle dichiarazioni del patron viola, Rocco Commisso contro Jorge Mendes. Queste le sue parole: "La Fiorentina dal 2019 al 2020, per fare decimo e tredicesimo posto, è stata l’unica che ha aumentato i costi per commissioni. Tutte sono calate tranne i viola, e non ci sono affari con Jorge Mendes: non c’è solo lui".