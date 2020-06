Adani: “Non si può dimenticare il lavoro di Iachini, mi rivedo in Pezzella”

Daniele Adani, noto commentato ed ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto in diretta a Radio Bruno:

“Io sono per la passione, che alle volte sconfina, e Firenze è una piazza fantastica. Quando ho lasciato è stato come passare dalle stalle alle stelle, siamo passati da vincere un titolo a parlare di tribunali. Campionato? C’è grande incertezza, sappiamo che tutte le strategie cambieranno, perchè sarà tutto nuovo. Iachini? Nel calcio si cerca sempre quello che non si ha, ma il lavoro di Iachini è sotto gli occhi di tutti. Commisso ha parlato chiaro, le prossime 12 partite saranno decisive, ma non si può dimenticare quello che Iachini ha fatto fin qui. Commisso? Una persona solida e chiara, sa bene cosa deve fare, viene qui per costruire qualcosa e non si nasconde. Mi piace molto, spero che possa realizzare i suoi obbiettivi. Sud America? La Fiorentina ha una rosa completa e lunga, vedo a fatica delle entrate senza delle uscite. A Firenze è stato fatto il nome di Carrascal, e quello è un ragazzo veramente molto valido. Pezzella? Mi piace tantissimo, un giocatore veramente forte. Credo che sia in odore di trasferimento, ma può anche valutare di rimanere ancora tanti anni a Firenze come capitano. Sul campo mi rivedo molto in Pezzella, lo stimo tanto.”