Adani: “Chiesa capisca cosa vuole, altrimenti manca una strada condivisa”

Lele Adani, ex viola e attuale voce tecnica di Sky Sport, è intervenuto a Toscana TV affrontando i temi relativi alla Fiorentina:

La Fiorentina deve puntare su Chiesa, ma deve essere deciso su cosa fare. Prima deve capire lui cosa vuole. È difficile, un giocatore cerca di crescere e ambire a qualcosa di più stimolante. A volte magari non si ha la lucidità per fare la scelta giusta. Non è ancora un giocatore completo, non arriva in una squadra col posto assicurato. Potenzialmente può stare in una grande squadra, ma potrebbe anche decidere di far grande la Fiorentina. Se Chiesa non fa chiarezza dentro di sé manca una strada condivisa.

Vlahovic? Le qualità tecniche ci sono, deve gestire i suoi equilibri mentali. Se arriva l’opportunità giusta non è un peccato che vada a fare una buona Serie A per fare un ulteriore step di crescita. Il ragazzo è forte e ha i numeri giusti. A volte si disconnette dal gioco per la foga che ha, ma nel calcio moderno ha delle ottime qualità.

La difesa? Pezzella e Milenkovic stanno bene insieme, negli anni si sono adattati e hanno offerto prestazioni buone. Andrebbero tenuti tutti e due, ma se dovessi privarmi di uno dei due terrei Pezzella. Su di lui va costruita la retroguardia.

Inter-Fiorentina? Mi aspetto squadre all’attacco, che giochino con tanti uomini a cercare il gol. L’Inter deve ancora tenere alta la concentrazione in vista dell’Europa League, la Fiorentina deve sempre mettere dentro prestazioni. Mi aspetto un calcio di ‘proposta’.