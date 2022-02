Adani: “Cecchi Gori rinnovava con i campioni ogni anno. Oggi non lo fa nessuno”

L'opinionista lamenta il cambio di tendenza sui rinnovi di contratto con i calciatori più importanti

"Mi ricordo che ogni anno Cecchi Gori rinnovava il contratto a Batistuta e gli aumentava lo stipendio di almeno un miliardo. Lo stesso faceva con Rui Costa e Toldo. Poi sul mercato poteva prendere giocatori come Chiesa e Di Livio, campioni che decidevano le grandi partite, gente abituata a vincere. Questo lo faceva la Fiorentina, non l'Inter o il Milan. Questo lavoro qui, quello di rinnovare ogni anno i giocatori più importanti nonostante le richieste, non lo fa più nessuno in Italia, soltanto la Juventus".