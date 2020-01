Adailton: “Contro il Bologna gara complicata. Chiesa fondamentale per la Fiorentina”

L’ex attaccante del Bologna, Adailton, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana:

Il Bologna è una squadra tosta, sarà una partita complicata per la Fiorentina. Orsolini? Si sta confermando, ha grandi qualità tecniche, può fare male in qualsiasi momento con il suo mancino, è un’arma per il Bologna. Chi è il giocatore più pericoloso del Bologna? Dico Palacio.

La Fiorentina ha avuto diversi problemi fisici nei suoi giocatori più importanti. Penso che possa tornare a esprimersi sui suoi miglior livelli. Chiesa? Mi piace molto, sarà il futuro della nazionale per molto tempo, è un giocatore fondamentale anche per la Fiorentina.