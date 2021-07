Voucher e rimborsi: arriva la comunicazione della Fiorentina

Arriva la comunicazione della Fiorentina, per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti e i rimborsi degli abbonamenti

Un grande punto interrogativo da quando è scoppiata la pandemia è stato quando e come i tifosi potessero tornare allo stadio. Soprattutto come sarebbe stato gestito il rimborso di tutti gli abbonamenti non usufruiti, a causa della chiusura degli stadi. Nella giornata di oggi è arrivata un'importante comunicazione da parte della società viola.