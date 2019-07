Vi ricordate Kevin Ackermann? Il giocatore dell’Hacken avrebbe dovuto firmare con la Fiorentina per poi aggregarsi alla formazione Primavera. A causa, però, di un problema cardiaco riscontrato durante le visite mediche non fu mai tesserato. Il 30 aprile scorso è stato operato in Belgio. Sul sito ufficiale dell’Hacken troviamo alcune sue parole:

Dovevo andare alla Fiorentina, hanno trovato la malformazione. Nessuno sa cosa mi sarebbe potuto accadere se non l’avessero trovata.