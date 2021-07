ACF, seconda amichevole della Fiorentina a Moena: le indicazioni

La società viola, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha reso note le linee guida per seguire dal vivo alla partita

Appuntamento fissato per domenica 25 luglio, giorno della seconda amichevole che vedrà la Fiorentina affrontare la Polisportiva C4 ASD. La società viola, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha reso note le linee guida per seguire dal vivo alla partita.

ACF Fiorentina ricorda ai propri tifosi che i titoli di accesso per la gara amichevole Fiorentina – Polisportiva C4 ASD, in programma domenica 25 luglio alle ore 17:00, saranno acquistabili esclusivamente sul sito Ticket One al seguente link https://sport.ticketone.it/event/it/47398/90600773/acf-fiorentina-vs-polisportiva-c4-asd-amichevole