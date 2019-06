ACF, primo giorno da record! Già superata quota 1000 abbonamenti

Come si legge su Violachannel.tv, “Nel primo giorno di apertura della campagna abbonamenti per la Stagione 2019/20 sono già stati venduti più di 1000 tagliandi“. Già sforata la tripla cifra per quella che si annuncia una campagna ricca di soddisfazioni e soprattutto di persone che faranno la tessera. La scorsa stagione, quota 1000 era stata superata dopo 10 giorni dall’apertura della campagna