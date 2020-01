Poco fa il club viola sui propri social ha comunicato il vincitore del sondaggio per indicare il Player of the Year relativo al 2019. I tifosi gigliati hanno scelto Gaetano Castrovilli come miglior giocatore dell’anno: il giovane centrocampista pugliese è già entrato nei cuori del popolo viola ed è stato sicuramente uno dei pochi a salvarsi nell’inizio di stagione difficile della squadra.