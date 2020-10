ACF Fiorentina e Linkem rinnovano la partnership e lanciano il Fiorentina Pack

Il Comunicato

Linkem affiancherà ACF Fiorentina anche nel Progetto Scuole – “CresciAMO in VIOLA” .

Un innovativo progetto rivolto a tutti i tifosi viola, il sostegno alla Prima Squadra Femminile e iniziative dedicate alle scuole e alle famiglie del territorio. Sono queste le principali novità della rinnovata partnership tra ACF Fiorentina e Linkem S.p.A., operatore 5G leader nell’erogazione di servizi internet a banda ultralarga wireless, che hanno annunciato oggi l’estensione della collaborazione per la stagione 2020/2021.

Per la terza stagione consecutiva, il logo Linkem continuerà ad essere presente sulle maglie da gioco del Settore Giovanile viola. Inoltre, Linkem rafforza la qualifica di Connecting Partner sostenendo per la prima volta anche la Prima Squadra Femminile viola.

La grande novità dell’accordo è il Fiorentina Pack, pensato su misura per i tifosi viola per rimanere sempre connessi alla propria squadra, seguendo i beniamini anche lontano dal campo. Il Fiorentina Pack permetterà agli utenti di godere di una connessione FWA Internet Linkem senza limiti, ricevere a casa l’esclusivo welcome kit con merchandising ufficiale Fiorentina e di entrare nell’ecosistema Fiorentina Pack che permetterà loro di ricevere contenuti digitali esclusivi realizzati ad hoc dal Club, nonché avere la possibilità di partecipare a contest dedicati.

A testimonianza della forte attenzione verso il territorio, Linkem affiancherà ACF Fiorentina nel Progetto Scuole – “CresciAMO in VIOLA” avviato dal Club, offrendo promozioni dedicate sia alle famiglie degli studenti sia agli Istituti scolastici, che potranno acquistare a tariffe convenienti dispositivi da donare alle famiglie più bisognose.

Giuseppe Barone, Direttore Generale di ACF Fiorentina ha dichiarato: “Siamo felici di prolungare la partnership con Linkem per la stagione 2020/2021 ed orgogliosi che abbia scelto di essere al fianco anche della Prima Squadra Femminile. A dimostrazione della comune volontà di essere sempre vicini ai tifosi viola, nel corso della stagione svilupperemo insieme a Linkem progetti ed iniziative dedicati ai tifosi, alle famiglie ed alle scuole del territorio che saranno promossi e veicolati anche tramite la nuova app ed il rinnovato sito del Club da poco lanciati.”

Francesco Sortino, Chief Marketing & External Relations Officer di Linkem, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di confermare anche quest’anno la nostra partnership con l’ACF Fiorentina. Uno dei nostri principali obiettivi è quello di connettere le persone. Ci auguriamo che anche in questo delicato momento i tifosi viola possano sentire la vicinanza alla loro squadra grazie all’esclusivo Fiorentina Pack.