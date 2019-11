ACCVC, Pucci: “Settore ospiti a Verona esaurito, chiederemo altri biglietti. Razzismo? Forze dell’ordine hanno strumenti”

Filippo Pucci, presidente ACCVC, al Pentasport di Radio Bruno:

Tanti tifosi andranno a Verona, il settore ospiti è terminato e cercheremo di avere altri posti nei settori attigui a quello per i tifosi viola. Nella tifoseria della Fiorentina c’è solo fede viola, di questo siamo fieri. Razzismo? I biglietti sono nominali, le telecamere ci sono: le forze dell’ordine hanno gli strumenti per individuare i colpevoli. Se Boateng dovesse stoppare una partita per razzismo sarebbe questione di civiltà. Se lui o chiunque dovesse sentirsi offeso per il colore della pelle sarebbe giusto fermarsi. Siamo nel 2020, sono stati fatti molti passi in avanti e tornare indietro sarebbe diabolico. Dovesse succedere, sarebbe giusto sostenere queste iniziative.