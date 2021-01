Accardi: “La Fiorentina ha iniziato male e continua male. Servono nuove facce e stimoli”

A TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi ha detto la sua anche sulla Fiorentina:

La Fiorentina ha bisogno di intervenire sul mercato. Ha iniziato male e continua ad andare male, serve una sterzata forte ed importante. Altrimenti diventa complicato, soprattutto se non sei abituato a lottare per certi traguardi. Cosa serve? Cambiare facce, trovare gente con nuovi stimoli e il sorriso. L’organico non è male. Mi ha sorpreso il poco utilizzo di Duncan. Pradé traballa e la Fiorentina pensa a Petrachi? Quando le cose vanno male si cerca sempre un responsabile. L’allenatore lo hanno già cambiato. Pradé mi sembra in difficoltà, Petrachi ha fatto bene ovunque.