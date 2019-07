Al Pentasport di Radio Bruno Toscana è intervenuto Alberto Di Chiara, ex esterno mancino della Fiorentina, che ha detto la sua sugli interpreti attuali del ruolo nella formazione viola:

Credo proprio che il titolare resterà Biraghi, non dimentichiamoci che è pur sempre il terzino sinistro maggiormente impiegato da Mancini in Nazionale. Terzic? Ha dimostrato buone cose durante la tournée americana, deve migliorare in fase difensiva. Anche a me è piaciuto Ranieri, impiegato come centrale: ha sbagliato sul gol di Seferovic, è vero, ma in questa fase della stagione ci può stare. Ha dimostrato una buona personalità, in rosa ci può stare tranquillamente.