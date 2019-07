Abbonamenti, raggiunta quota 16000. Ma il dato sorprendente è un altro

Il responsabile delle vendite per gli abbonamenti in Fiorentina Ivan Affibiato è intervenuto in collegamento al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Stasera scadrà la prelazione per gli abbonati. Finora abbiamo fatto un periodo di prelazione e vendita libera e siamo arrivati a quota sedicimila abbonati rispetto alla passata stagione quando raggiungemmo la quota di 11.800 abbonati a parità di giorno.

Domani e dopo domani i tifosi già abbonati potranno recarsi in biglietteria per richiedere un cambio di posto qualora lo richiedesse. Da Lunedi 5 Agosto si aprirà la fase della vendita libera che durerà fino al 18 Agosto con la gara della Coppa Italia in regalo per i tifosi viola. Dal 19 Agosto sarà possibile acquistare l’abbonamento per le 19 gare casalinghe. Le somme e i dati finali di vendita verranno valutati soltanto nei primi giorni di Settembre.

C’è da sottolineare come tra i sedicimila abbonati viola fin qui c’è un’importante percentuale del 20 % caratterizzata da tifosi viola che non avevano l’abbonamento nella scorsa stagione”.