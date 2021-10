A. Orlando: “Non è più la Fiorentina dei miei tempi. Ora è tipo l’Udinese”

Un paragone un po' azzardato da parte dell'ex viola

"Mi dispiace per i tifosi della Fiorentina ma i tempi in cui la gente si attaccava alla maglia sono passati e uno degli ultimi esempi è stato Di Natale all'Udinese. La Fiorentina per lui è evidentemente un punto di partenza, sta facendo vedere quel che vale e ha ancora due anni di contratto. Non so cosa ci sia sotto, lo sa lui. Alla Fiorentina auguro di tornare come era ai miei tempi quando si lottava per lo scudetto o per un piazzamento Champions. Adesso può essere paragonata ad un'Udinese o a una squadra che deve lanciare giovani, pur avendo una storia gloriosa alle spalle. E' chiaro che alcuni giocatori guardino anche ad altre possibilità più ambiziose come può essere la Juve. Mi godrei quindi il momento senza pensare che possa indossare la maglia viola per sempre. Non mi fossilizzerei su questo o sul suo eventuale passaggio alla Juve".