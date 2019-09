A New York batte bandiera viola: anche i Cosmos sintonizzati su Fiorentina-Juventus

Anche a New York qualcuno tirerà fuori una sciarpa viola. Non si tratta solo dei tifosi che vivono lì, ma anche dei Cosmos. L’altra squadra di Rocco Commisso, quella più vicina a casa sua. Con simpatia, i giocatori della squadra americana stanno seguendo le sorti della Fiorentina. Hanno tenuto d’occhio le gare contro Napoli e Genoa, adesso sono pronti ad osservare anche la sfida contro la Juventus. E a tifare, viola, ovviamente. Il caso ha voluto che, poche ore dopo la partita più attesa da Firenze, anche i Cosmos scendano in campo. Quando saranno le una di notte di domenica in Italia, la squadra americana giocherà contro Michigan Stars. I giocatori, mentre i viola saranno in campo, si staranno spostando da casa verso lo stadio per prepararsi alla partita. Nessun assembramento o affollamento in una sala unica: i Cosmos guarderanno la partita dagli smartphone, ognuno per conto proprio o comunque a piccoli gruppetti. Faranno così anche i figli di Joe Barone, entrambi già diventati tifosi viola come si capisce bene dai loro profili social. New York sostiene Firenze. E chissà che presto le due squadre non si possano ritrovare anche sul campo…