10 punti in quattro partite: Iachini, serve ripetere l’impatto di Empoli, poi la luce si è spenta

Una scossa, un allenatore che abbia grinta e tolga la Fiorentina dalle sabbie mobili di una classifica scomoda. Questo è ciò che la dirigenza viola ha individuato in Giuseppe Iachini, il traghettatore scelto per riportare la squadra in una posizione più consona di classifica. Il tecnico, giusto un anno fa, fu chiamato dall’Empoli per sostituire Andreazzoli dopo un pessimo avvio – una vittoria e tre pareggi nelle prime undici partite – e il suo impatto fu ottimo. Gli azzurri, che arrivavano dal pesante 5-1 rimediato a Napoli, riuscirono a scuotersi vincendo 2-1 lo scontro diretto con l’Udinese grazie ai gol di Zajc e Caputo. Anche la seconda gara consecutiva in casa andò decisamente bene, e complice l’harakiri dell’Atalanta, arrivò la rimonta da 0-2 a 3-2 con la testata di Silvestre nel recupero.

L’esordio in trasferta cimenta il trend positivo della squadra empolese con un 2-2 pirotecnico in casa della Spal, sebbene con qualche rammarico: Caputo e Krunic rimontano il gol iniziale di Kurtic, che nella ripresa segna anche il gol del definitivo pari. La settimana successiva arriva la terza vittoria tra le mura amiche, con Caputo (sempre lui) e La Gumina che domano un Bologna in crisi, poi si spegne la luce e il 16 dicembre con la Fiorentina si apre una striscia di quattro sconfitte consecutive. Iachini tornerà a vincere a metà febbraio contro il Sassuolo, e verrà esonerato dopo il pareggio per 3-3 al Castellani contro il Parma. Il suo ruolino recita 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte ma lascerà gli empolese fuori dalla lotta retrocessione prima del ritorno di Andreazzoli. Quel che resta è la scossa data all’inizio della sua esperienza, quella che serve come il pane alla sua Fiorentina.