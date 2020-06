Tutte le news aspettando Lazio-Fiorentina

La Fiorentina cerca di uscire dall’Olimpico di Roma con almeno un punto per muovere la classifica, ma non sarà un’impresa semplice

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Vlahovic

La Lazio da diversi anni che lavora con lo stesso tecnico. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, con un gruppo ogni anno rinforzato, di spessore e con giocatori di grande qualità. Da anni sono ai vertici della classifica. Servirà una grande partita sotto l’aspetto tattico, dell’attenzione, della concentrazione per 95 minuti, senza rinunciare ai nostri movimenti in fase di attacco. Non possiamo essere solo attendisti. Stiamo lavorando su più situazioni tattiche, i ragazzi stanno lavorando bene.