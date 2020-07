Aspettando il LIVE di Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Igor; Duncan, Pulgar, Castrovilli; Ghezzal, Chiesa, Ribery.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Defrel, Djuricic, Boga; Caputo.

Così Iachini:

La squadra ha dimostrato di essere in crescita, sta bene fisicamente. Se togliamo i primi minuti col Brescia che sono serviti per adattarsi, abbiamo costruito. Abbiamo calciato in porta più di trenta volta ma non siamo riusciti a portare a casa il bottino pieno. Meritavamo più punti, di vincere entrambe le gare o almeno quattro punti. Ribery? Franck è un giocatore di esperienza e personalità, in queste due partite si è visto che uno come lui aiuta a farci salire e giocare meglio. Fino ad ora non lo avevo mai avuto, dispiace per queste due gare in cui c’è mancato il gol: cercheremo di migliorare, il suo inserimento è positivo. Adesso dobbiamo gestire la terza partita, sarà sempre così quindi valuteremo sia il suo utilizzo che quello degli altri.