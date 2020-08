Fiorentina-Primavera LIVE: alle 19 la prima amichevole della stagione viola

18:08 – Grande curiosità per il debutto di Sofyan Amrabat, giocatore che il popolo viola aspetta da gennaio e che è stato uno dei centrocampisti più forti dell’ultima Serie A.

18:05 – In attesa di sapere chi scenderà in campo dal 1′, specie per quanto riguarda l’undici di Beppe Iachini, ricordiamo che come sempre ViolaNews vi racconterà l’amichevole odierna, che vede appunto la Fiorentina sfidare la Primavera gigliata al Franchi. La formazione di Alberto Aquilani è reduce dall’importantissimo successo in Coppa Italia contro il Verona.