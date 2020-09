Il centrocampista della Primavera viola Alessandro Lovisa è vicino al passaggio al Gubbio. Il giocatore, seguito da Davide Lippi, cambierà squadra nelle prossime ore. La Fiorentina cederà il giocatore soltanto in prestito secco poiché ha grande fiducia in lui. Proprio come il suo agente che intravede un grande futuro il giocatore.

