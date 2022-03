Viareggio, la Fiorentina si rialza subito. Superato il Pisa allo scadere

Secondo match che sorride ai Viola

Dopo la batosta nella partita inaugurale del torneo di Viareggio, La Fiorentina torna subito alla vittoria. Lo fa nel derby contro il Pisa che la Fiorentina si aggiudica per 2-1. Botta e risposta nel primo tempo con Sene che trova il vantaggio e il nerazzurro Coulibaly che porta il risultato dsull'1-1. Viola che rimangono addirittura in 10 per l'espulsione di Prati al 69'. Nonostante quest'episodio, i ragazzi di Papalato riescono comunque ad aggiudicarsi i 3 punti con un altro gol di Sene che arriva al 91'. I gigliati conquistano i 3 punti e restano ancora in corsa per l'accesso alla fase a eliminazione diretta.