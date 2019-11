Viareggio Cup, ufficializzate le date e le novità di regolamento. Presente la Fiorentina

“Ufficializzate le date e le novità regolamentari della prossima edizione della Viareggio Cup, la numero 72, organizzata dal Centro Giovani Calciatori: la manifestazione si svolgerà dal 16 al 30 marzo 2020 e sarà riservata a formazioni Under 18 e non più agli Under 19.

Potranno prendere parte al Torneo i giocatori nati dopo il 1 gennaio 2002, sino al 15esimo anno di età compiuto anagraficamente. Le squadre avranno comunque la possibilità di utilizzare tre fuoriquota del 2001 e cinque prestiti del 2002.

Fra le prime formazioni che hanno aderito vi sono l’Inter, la Fiorentina, la Roma (che torna al “Viareggio” dopo cinque anni), il Genoa, il Sassuolo, il Torino, il Milan, la Sampdoria e l’Atalanta.

Tra le straniere, i brasiliani della Chapecoense (il club martire del disastro aereo del 2016, quando la prima squadra scomparve come il Torino a Superga), i belgi del Bruges, gli spagnoli del Rayo Vallecano e i greci dell’Atromitos Atene, oltre a due selezioni statunitensi.

Ancora in dubbio l’utilizzo dello stadio dei Pini-Bresciani di Viareggio: sono comunque già pronte le soluzioni alternative, a cominciare dalla Spezia, come nel 2019.

La Women’s Viareggio Cup, giunta alla seconda edizione, si disputerà invece nel periodo di Carnevale, approfittando della sosta del campionato Primavera Under 19: la manifestazione aprirà i battenti l’11 febbraio per chiudersi il 19. Fra le squadre partecipanti (8 o 12) è sicuro il debutto di una formazione americana. La Juventus è campione in carica.”

