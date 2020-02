Viareggio Cup, sorteggiato il girone della Fiorentina: c’è una squadra americana

Fiorentina, Atromitos Atene (GRE), Genoa, Westchester United (USA): è questo il girone 6 della Viareggio Cup, torneo che vedrà impegnati i ragazzi in maglia gigliata dal 16 al 30 marzo nella migliore delle ipotesi. Il sorteggio, avvenuto oggi, ha dato il via alla 72esima edizione del torneo, riservato agli Under 18 con tre possibili fuoriquota.

Gli altri raggruppamenti:

GRUPPO A

Girone 1: Bologna, Newell’s Old Boys (ARG), Sassuolo, Carrarese.

Girone 2: Inter, Apia Leichhardt (AUS), Parma, Alex Transfiguration (NGA).

Girone 3: Roma, Mettas Riga (LVA), Livorno, Pescara.

Girone 4: Sampdoria, Aarhus (DEN), Spezia, United Youth Soccer Stars (USA).

GRUPPO B

Girone 5: Atalanta, Atlantida Juniors (URU), SPAL, Tiki Taka Academy (NGA).

Girone 7: Torino, Rayo Vallecano (ESP), Empoli, Cosenza.

Girone 8: Milan, Botafogo (BRA), Rappresentativa Serie D, Euro L.I.A.C. New York (USA).