Viareggio Cup, clamorosa disfatta all’esordio per la Fiorentina di Papalato

Gara senza storia contro i nigeriani dell'Alex Transfiguration Football Academy

Redazione VN

Debutto choc per la Fiorentina alla 72ª edizione della Viareggio Cup. Gli Under 18 di Christian Papalato hanno perso per 6-2 contro l'Alex Transfiguration Football Academy, sconosciuta formazione nigeriana all'esordio nel torneo. Viola in difficoltà fin dalle prime battute per la fisicità e il pressing asfissiante degli avversari.

A cavallo della mezz'ora del primo tempo l'Alex Transfiguration piazza l'uno-due con Ahmed (28') e Okoro (33'). La reazione viola è timida e a inizio ripresa i nigeriani calano il poker ancora con Ahmed (46) e con l'autorete di Vigiani (49'). Al 63' Sene accorcia le distanze e toglie lo zero dal tabellino viola, ma è una magra consolazione, perché al 68' Ahmed sigla la tripletta personale su rigore e poi al 71' arriva la doppietta di Okoro. Nel finale, all'87', di nuovo Sene in rete per il 6-2 finale.

Una vera e propria disfatta per la Fiorentina, che sabato contro il Pisa, al 'Torrini' di Sesto Fiorentino (ore 15), dovrà necessariamente vincere per evitare di salutare anzitempo il Viareggio. Nell'altra gara del girone i nerazzurri hanno vinto per 5-0 contro il Monterosi Tuscia.