Viareggio Cup, ecco le date della 72ª edizione. Palagi: “Contribuiamo alla ripartenza”

Dopo lo stop imposto forzatamente dalla drammatica situazione sanitaria nel marzo scorso, il Centro Giovani Calciatori – con uno slancio ottimistico per il futuro prossimo venturo – ha ufficializzato le date della prossima edizione della Viareggio Cup, la numero 72, per il 2021. La manifestazione si svolgerà dal 15 al 29 marzo e sarà riservata ai giocatori nati dopo il 1 gennaio 2003: ogni società potrà anche utilizzare cinque fuoriquota nati nel 2002 e cinque prestiti (non fuoriquota).

«Il nostro augurio – ha sottolineato il presidente del Cgc Viareggio Alessandro Palagi – è che l’Italia e tutti gli altri Paesi riescano a superare l’attuale emergenza sanitaria, in maniera tale che anche il mondo del calcio giovanile possa riprendere la sua normale attività: la Viareggio Cup vuole contribuire alla ripartenza dello sport dopo questo triste e angoscioso periodo».