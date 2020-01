Unghero (vice Bigica): “Pareggio stretto, bene Montiel e Beloko. La classifica…”

Alessandro Unghero, di Emiliano Bigica (oggi squalificato), ha parlato in mixed zone al termine del pareggio della Fiorentina Primavera per 2-2 contro la Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo da un lato contenti per aver fatto la partita che avevamo preparato nel primo tempo. Avremmo meritato il doppio vantaggio. Purtroppo, per un errore individuale, hanno trovato il pareggio e poi il vantaggio su autorete. I ragazzi sono stati bravi a crederci e a continuare a proporre gioco, fino al pareggio. Ci teniamo il bicchiere è mezzo pieno, ma il pareggio è un po’ stretto. La squadra crea molte occasioni da gol proponendo un gioco di qualità, ma dobbiamo diventare più cattivi sotto porta. A livello di prestazioni stiamo dando continuità a quello fatto vedere a fine 2019.

Beloko? Siamo contenti che sia tornato da noi. Oggi è entrato con l’atteggiamento giusto, aiutando la squadra in un momento critico della partita. Ci darà un grosso aiuto nel continuo del campionato. Spalluto? Mister Bigica lo aveva elogiato al termine della passata stagione, è un professionista che s’impegna in ogni singolo allenamento e dà tutto in partita. In zona realizzativa ci sta portando delle buone giocate. Montiel? Oggi è sceso dalla prima squadra a darci una bella mano. Rientra da un infortunio, va gestito nel modo migliore. Oggi ha fornito un’ottima prestazione. Iachini? Sicuramente c’è una grandissima sinergia per la miglior gestione dei giocatori. C’è una grande apertura della prima squadra nei nostri confronti.

Gara contro la Juventus della prossima settimana? La prepareremo al meglio, sicuramente andremo a Torino per fare risultato e ci faremo trovare pronti. La classifica? Siamo consapevoli della situazioni, ma lo siamo anche dell’atteggiamento e dell’approccio della squadra da ogni allenamento e ogni partita. Siamo sereni e determinati, il lavoro ci poterà a risalire. Volevo anche ringraziare il presidente Commisso che, con Joe Barone, è venuto ad assistere alla nostra partita e questo è un segnale importante nonché uno stimolo per noi a fare sempre meglio”.

