Under18: Fiorentina vittoriosa sulla Roma capolista, viola a -4 dalla vetta

Successo pesante della Fiorentina Under 18 di mister Papalato, la vittoria sulla Roma capolista permette di accorciare a -4 dalla vetta

spingere e al 29′ raddoppia con il rasoterra di Aprili dal limite dell’area. La Roma si sveglia in chiusura di frazione e in pochi minuti colpisce due volte: al 39′ Pisilli accorcia con un tiro all’incrocio, poi al 45′ Gante approfitta di un errore difensivo viola e manda le squadre negli spogliatoi sul 2-2. Nella ripresa i giallorossi ribaltano la situazione con Liburdi al 63′, che concretizza in rete un’azione inventata da Joao Costa. Al 74′ altro colpo di scena: seconda ammonizione per Lilli e Roma in 10. La Fiorentina ne approfitta subito e all’80’ con la zampata in area di Biagetti ristabilisce la nuova parità. Passa un minuto e all’81’ Aprili da centro area sigla la doppietta personale e la rete della vittoria viola. Roma che poi chiude in nove uomini per l’espulsione di Ienco al 94′. Successo pesantissimo per la Fiorentina, che sale a 20 punti, accorciando a -4 dalla vetta della classifica e consolidandosi in zona playoff [LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA]. (Canteraviola.com)