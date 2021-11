Under 18: prova di forza della Fiorentina che ‘mata’ il Torino

La Fiorentina Under 18 di mister Papalato si impone in trasferta contro i granata, nella nona giornata del campionato di categoria

Autentica prova di forza per gli Under 18 (risultati e classifiche) di Christian Papalato. Nella nona giornata di campionato, Torino-Fiorentina termina 2-4. Gara subito in salita per i viola, in dieci uomini dopo 2′ per l’espulsione di Fiaschi (fallo per chiara occasione da gol) e quindi presa d’assalto dai granata, ma i gigliati non arretrano e al 33′ vanno avanti con capitan Sene, che conquista e trasforma un calcio di rigore. Due giri di orologio e al 35′ ancora Sene raddoppia con un diagonale imparabile. Il Torino rialza la testa e al 37′ accorcia le distanze con Antolini, ma subito dopo Bura commette fallo da rigore e si becca anche lui il rosso.