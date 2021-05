Mister Falanga e i suoi ragazzi portano a casa il confronto tutto toscano con l'Empoli

Seconda vittoria consecutiva per la squadra Under 17 della Fiorentina allenata da mister Falanga: dopo aver battuto la Roma gli Under 17 si sono imposti oggi per 2-0 in casa dell'Empoli. Reti decisive di Bigozzi e Senè che regalano 3 punti ai gigliati ora a quota 7. (acffiorentina.com)