Under 16, netta vittoria della Fiorentina nel derby con l’Empoli

La settimana che porta a Empoli-Fiorentina inizia con... Fiorentina-Empoli: netta vittoria per gli Under 16 viola

Netta vittoria nel derby dell'Arno per la Fiorentina Under 16 di Marco Capparella. Al "Bozzi", Fiorentina-Empoli finisce 4-1 in favore dei viola, che si impongono nettamente grazie ai gol di Puzzoli, Braschi, Sadotti e Pellicanò. Di Bacciardi la rete della bandiera degli azzurri. Con questa vittoria, la Fiorentina sale così a 14 punti in classifica, sempre stabile in zona playoff.