Under 16 e 17, parlano i tecnici: “Difficile per i ragazzi, ma ci mettono passione”

La Fiorentina ha diffuso attraverso i propri canali le interviste agli allenatori delle squadre Under 16 e Under 17, Daniele Galloppa e Jacopo Falanga. Ecco un estratto delle parole del primo:

I ragazzi stanno bene, ma siamo in attesa che riparta il campionato perché per loro è difficile non giocare e non sfogarsi sul campo, anche se cerchiamo di tenerli il più possibile sul pezzo. Navighiamo a vista da un anno, è difficile fissare un obiettivo così. Abbiamo creato degli stimoli, per tenerli accesi, ma è dura per loro. Ai primi allenamenti facevo vedere loro lo stadio Franchi per far capire che il sogno è distante ma allo stesso tempo a portata di mano.