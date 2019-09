Hanno preso il via nel weekend i campionati giovanili, categorie Under 15, Under 16 e Under 17 e per la Fiorentina sono arrivati risultati confortanti. Una doppia vittoria in particolare per U15 e 16, mentre è stata rinviata a data da destinarsi Fiorentina-Livorno della categoria Under 17. SU NUMERICALCIO RISULTATI E CLASSIFICHE NELLA SEZIONE “CALCIO GIOVANILE”