Under 15: convocati quattro giocatori della Fiorentina in Nazionale

Per i prossimi impegni della selezione nazionale U15 sono stati convocati 4 giovani calciatori della Fiorentina

Il Tecnico Federale dell'Under 15, Massimiliano Favo, ha convocato 4 calciatori della Fiorentina. Si tratta, come riporta la società gigliata, di: VANNUCCHI Tommaso, PISANI Diego, MAIORANA Stefano e BIAGIONI Lorenzo. I quattro si aggregheranno al gruppo che disputerà il "Torneo delle Nazioni", in programma a Gradisca D’Isonzo (GO) dal 24 aprile al 1 maggio 2022.