La U.S. Pianese annuncia di aver acquistato il calciatore Lorenzo Sabatini. Difensore, nato a Livorno il 19 gennaio 2002, proviene dal settore giovanile della Fiorentina. In precedenza esperienza anche con il Grosseto. La Società dà il benvenuto a Lorenzo e gli augura buona fortuna per la nuova avventura con la maglia bianconera.

