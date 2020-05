UFFICIALE – Primavera, Bigica non sarà più l’allenatore viola. Il comunicato

La Fiorentina comunica che Emiliano Bigica non sarà l’allenatore della formazione Primavera per la stagione 2020/21. Il Club viola intende ringraziare il tecnico per la serietà e la professionalità mostrate nelle tre stagioni alla guida della Primavera, con la quale ha conquistato la Coppa Italia nella Stagione 2018/19, raggiunto una finale Scudetto, una finale Viareggio Cup, una finale Supercoppa ed è approdato infine alla finale di Coppa Italia nella stagione corrente. Emiliano Bigica sia da calciatore che da allenatore ha dimostrato costantemente un grande attaccamento ai colori viola e un fortissimo legame con la città di Firenze. La società gigliata, con la quale di comune accordo l’allenatore ha reputato concluso il proprio percorso tecnico, esprime la più profonda gratitudine a Emiliano augurandogli ogni successo e le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera.