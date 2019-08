Ufficiale: nuovo arrivo per la Primavera viola, arriva dall’Aglianese

La società Aglianese Calcio 1923 è lieta di comunicare la cessione del difensore Lorenzo Chiti alla Fiorentina. Lorenzo, classe 2001, vestirà la maglia della Primavera viola agli ordini di mister Bigica. In neroverde dall’inizio della scorsa stagione, il giovane centrale difensivo si è subito fatto apprezzare per qualità e impegno arrivando a collezionare venti presenze con la prima squadra.

«Siamo contenti per lui e orgogliosi per il lavoro che da qualche tempo stiamo portando avanti con i giovani – dichiara il Direttore Generale Fabio Ciatti – con noi i ragazzi hanno l’opportunità di giocare e mettersi in mostra, è così che le grandi società scelgono di seguirli e investire su di loro. Non a caso l’Aglianese è seguita da vicino da molte squadre professionistiche, puntare sui giovani è uno dei principali obiettivi della società».

«Ringrazio l'Aglianese – commenta il giocatore – per aver creduto in me e per lo spazio che mi ha dato. Sono contento per la nuova avventura anche se devo confessare che lasciare questo gruppo un po' mi dispiace».