Nella giornata di oggi la Fiorentina ha piazzato anche un altro giovane in uscita. L’attaccante classe 2000 Salvatore Longo si è trasferito alla Pergolettese in Serie C. Contratto depositato in Lega, dopo un anno in prestito al Bisceglie – dove non ha inciso – arriva un’altra esperienza tra i professionisti.

