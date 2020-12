Ufficiale, il 23 gennaio riparte il campionato Primavera: viola in casa del Genoa

Era ora, si potrebbe dire. Il campionato Primavera è pronto a riprendere, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza-Covid. E come comunicato quest’oggi dalla Lega Serie A, si ripartirà il prossimo 23 gennaio dalla settima giornata, che avrebbe dovuto disputarsi lo scorso 7 novembre, con la Fiorentina di Alberto Aquilani che sarà di scena in casa del Genoa. Stabilite anche le date per la Coppa Italia con gli ottavi di finale che saranno in programma il 3 febbraio. Per quanto concerne la fase finale, si terrà dal 23 al 29 giugno, mentre i playout si giocheranno il 23 giugno (andata) e il 29 giugno (ritorno).

