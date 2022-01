U18, Papalato: “Alla Fiorentina è facile lavorare, dobbiamo pretendere il massimo”

Parla l'allenatore della formazione viola

"Bilancio positivo per risultati, crescita singoli e gioco. È un piacere lavorare con questo gruppo, qualsiasi proposta viene metabolizzata immediatamente. Alla Fiorentina è facile lavorare, abbiamo tutto per fare bene, Poi con il centro sportivo ci sarà la ciliegina sulla torta. Abbiamo la possibilità di lavorare nelle migliori condizioni possibili e quindi noi abbiamo il dovere di farlo, si lavora in simbiosi con la società, dobbiamo pretendere il massimo perché abbiamo le possibilità per farlo".