U18, Masi: “Fiorentina club del mio cuore, spero di restare a lungo. Conquistato da Commisso”

Tommaso Masi, capitano della Fiorentina under 18, ha parlato a mondoprimavera.com. Di seguito vi riportiamo alcune delle frasi più significative:

Adesso sto bene, anche durante il lockdown ho continuato ad allenarmi tutti i giorni tramite le schede settimanali del preparatore atletico. La mia ambizione è quella di misurarmi con il calcio professionistico. Aspetto un segnale dalla Fiorentina, per potermi legare ancora per tante stagioni al club del mio cuore, anche se gli attestati di stima arrivati da altre società sia italiane che straniere mi hanno riempito di orgoglio e mi hanno confermato la bontà del percorso fatto fino a questo momento. Spero di poter definire al più presto il mio futuro, con l’obiettivo primario di vestire la maglia viola anche in Primavera e dare il mio contributo al progetto di crescita pensato dal presidente Commisso, persona che ammiro per la voglia e la determinazione che sta facendo vedere in questa avventura alla guida della Fiorentina.