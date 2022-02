Under 15 – Pioggia di goal al Bozzi: la capolista Fiorentina supera il Parma

La squadra di mister Magera torna a vincere al Bozzi: Fiorentina-Parma Under 15 finisce 4-3 per i viola, primi in classifica

Redazione VN

Dopo il passo falso contro il Bologna, l’unico della stagione, gli Under 15 tornano a vincere. Al “Bozzi” Fiorentina-Parma finisce con un pirotecnico 4-3 in favore dei viola. La squadra di Nicola Magera ha sfruttato un’autorete degli ospiti, per poi segnare anche con Maiorana (doppietta) e Biagioni. Per i ducali invece in rete Plicco, Iuliani e Lori. Un risultato importante che consente alla Fiorentina di salire a 31 punti, sempre la comando del girone C (Canteraviola.com).