Amad Traoré ha parlato all’intervallo della gara di Supercoppa Primavera ai microfoni di Sportitalia:

“Cerco di fare la mia partita, come ieri cerco sempre di fare il mio meglio in campo. Davanti alla porta dobbiamo essere più cattivi. Nel secondo tempo vedremo che succederà. Sono ancora tanto felice per il gol in Serie A”.

SEGUI IL NOSTRO LIVE