La campagna statunitense della Fiorentina di Montella, messa in piedi per volere del neo-proprietario Rocco Commisso, ha di fatto trasformato la seconda settimana di Moena in un vero e proprio ritiro della Primavera. Escluse alcune eccezioni, difatti, la rosa a disposizione di Bigica è formata per la maggior parte da ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni. Sono a grandi linee tre le ‘tipologie’ di giocatori rimasti in Val di Fassa: quelli che si preparano in vista del prossimo campionato Primavera, quelli che potrebbero teoricamente ambirvi per le caselle da fuori quota, e infine quelli che si allenano e, nel frattempo, cercano una sistemazione.

Del primo gruppo fanno parte anzitutto i classe 2001: Gelli, Ponsi, Fiorini, Edoardo e Niccolò Pierozzi, Kukovec, Simic e Spalluto. Saranno in linea di massima loro, sotto la guida di Bigica, le fondamenta della Primavera durante la prossima stagione. Insieme ai tre 2002 aggregati: i portieri Chiossi e Nannelli e il difensore Dalle Mura. Il regolamento del campionato Primavera prevede inoltre la possibilità di aggregare tre fuori quota (di cui uno senza limiti di età durante la stagione regolare) di un anno più ‘anziani’: si candidano teoricamente a questa posizione, oltre ai 2000 che Montella ha portato negli Stati Uniti, Ghidotti, Simonti, Hanuljak, Gorgos e Longo.

Tutti gli altri invece sono in uscita: Thereau è il primo della lista in questo terzo gruppo, ma anche per Schetino, Zanon, Bangu (che però non è ancora arrivato in ritiro) e Illanes si profilano cessioni a titolo definitivo. Viceversa, per i membri del più ristretto gruppo dei ’99 e dei ’98 è più probabile una partenza in prestito: discorso che vale dunque per Maganjic, Marozzi, Mosti e Baroni.