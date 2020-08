Torino, trattativa aperta per un giovane della Primavera viola: la formula

Il Torino starebbe pensando a Tommaso Masi come rinforzo per la Primavera di Marcello Cottafava. Il difensore pratese centrale classe 2002 della Fiorentina piace in casa granata e le società starebbero trattando per un suo passaggio al Toro. L’accordo si dovrebbe trovare sulla formula del prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è il sito ToroNews.net.