Viola in prestito, l’Under 21 della Croazia chiama Toni Fruk per la prima volta

Importante traguardo raggiunto dal giovane calciatore della Fiorentina, reduce da mesi di notevoli miglioramenti

Buone notizie per Toni Fruk, il centrocampista offensivo classe 2001 di proprietà della Fiorentina è stato convocato per la prima volta nella prestigiosa selezione croata under 21. Il ragazzo, in prestito all’HNK Gorica, sta disputando un'ottima stagione collezionando tante presenze e gol importanti. Il suo debutto potrebbe avvenire nei due match in programma con Estonia e Austria.