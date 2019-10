Supercoppa Primavera, le pagelle viola: Simonti in apnea, Chiti e Lovisa ok. Duncan, solo un lampo

BRANCOLINI 6,5: inoperoso nel primo tempo, nella ripresa salva almeno un paio di tentativi pericolosi, incolpevole sui gol subiti. Tiene in gara i suoi fino alla fine.

PIEROZZI E. 5,5: Cambiaghi è un cliente scomodo da gestire e spesso perde il duello ravvicinato. In attacco si vede col contagocce. (dal 79′ PONSI 6: entra bene e sfiora il gol del 2-2)

CHITI 6: della retroguardia è quello più tranquillo nel gestire anche le situazioni più complicate, grazie all’esperienza maturata in D con l’Aglianese nella scorsa stagione. Tiene a bada come può il temuto Piccoli.

DUTU 5,5: si spartisce con Chiti la marcatura di Piccoli e, soprattutto, di Colley quando s’inserisce, ma a volte viene meno in quella lucidità nelle giocate che è fondamentale per chi gioca difensore centrale. Perde la marcatura proprio di Piccoli in occasione del primo vantaggio atalantino.

SIMONTI 5: in grande difficoltà con Traorè, puntato e saltato puntualmente in velocità, serata molto complicata. In apnea.

HANULJAK 5: correre corre, il problema è che spesso non lo fa con risultati soddisfacenti. In più, anzi in meno, la precisione nei passaggi non è delle migliori. Fallisce l’occasione del possibile 2-1 che avrebbe dato un’ottica diversa alla partita. (dal 70′ GORGOS 5,5: tocca un discreto numero di palloni, ma non sempre con precisione)

FIORINI 5: serata complicata, non riesce né ad impostare con continuità e precisione la manovra, né a frenare l’impeto di Colley o Gyabuaa in fase d’interdizione. (dal 70′ BIANCO 6: entra con personalità)

LOVISA 6: del centrocampo è l’unico che si fa preferire, tiene botta di fisico agli avversari e si concede anche qualche interessante giocata in verticale. Conquista il rigore dell’1-1 trasformato da Duncan, poi spreca il possibile 2-2 calciando alto da ottima posizione. (dal 79′ KUKOVEC sv)

PIEROZZI N. 5,5: se sulla destra l’Atalanta sfonda con costanza inguaiando il povero Simonti è perché manca il suo filtro venti metri avanti. Nella ripresa sale di ritmo e si vede soprattutto in attacco, con risultati discreti. (dall’85’ MILANI 6: esordio in Primavera, entra per l’assalto finale e offre il proprio contributo con carattere e qualità)

DUNCAN 5,5: poco servito e mai pericoloso, fatica sia nel corpo a corpo che in velocità. L’unico lampo della sua partita è il rigore del momentaneo 1-1, che trasforma e festeggia portando l’indice alla bocca per zittire tutti… Poi fa da torre per Lovisa che manda alto.

KOFFI 6: si accende a sprazzi, ogni volta parte bene ma manca sempre nella conclusione dell’azione. Sembra il più pericoloso, sicuramente è il più vivace.

all. BIGICA 5,5: alla vigilia aveva detto che avrebbe lavorato per portare alla luce i difetti dell’Atalanta, ma a conti fatti la sua Fiorentina ci riesce poco. Alla fine però può anche recriminare per le occasioni fallite da Hanuljak e Lovisa, che potevano dare un senso diverso alla gara.